響應交通部觀光局小鎮遊戲趣2.0活動，紙風車劇團今(6)日前進台中頭家國小帶來代表作《武松打虎》，在寒冷冬夜以熱鬧表演活絡民眾的心，現場擠滿約3500位大小朋友，操場擺放的椅子座無虛席，跑道、司令台也擠滿觀眾。

紙風車文教基金會張敏宜副執行長表示，「紙風車來到台中潭子演出的是《武松打虎》，透過傳統故事改編，讓孩子們了解愛護動物的理念，在戲裡人虎相互追逐中，傳達不同的族群都可以好好地共同相處。」

頭家國小為迎接紙風車劇團到來，不僅於活動前就先進行場地維護，全校師生和志工更全體總動員，努力打點活動前置、宣傳到演出當天等事務，就是希望能盡地主之誼，妥善接待來台中觀光的民眾，或是鄰近鄉鎮的鄉親，使欣賞演出的大小朋友盡興。

交通部林佳龍部長表示，「今年藉由辦理戲劇活動帶動旅遊，期待旅遊深入小鎮。明年是自行車旅遊年，也有選擇潭子自行車道。未來也希望，觀光能深入到小鎮，以小鎮的特產，還有他的一些特色，例如潭子的自行車，就會成爲一個吸引觀光客的特色。」

《武松打虎》描述景陽崗下的村民，天天因為日常生活中的瑣碎事件而爭吵，更因老虎的出現而人心惶惶。當「武氏三兄弟」來到客棧歇腳，聽到鎮上最小氣的大財主決定要提供一百兩黃金作為打虎獎金，竟陰錯陽差的成了「打虎英雄」。

但當三位膽小英雄和傳說中的「殺人虎」碰面後，三人才意外發現，原來大家傳說的「殺人虎」其實是一隻可憐的小老虎，便合力救老虎下山。讓村民瞭解了保育動物的重要性，也藉由解決老虎的問題，化解了所有人與人之間的誤會，所有縣民從此生活的更快樂。

(中時 )