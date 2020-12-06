中國人壽這個的獲利大咖，開發金到底買的到？買不到？最新信用評等的正向調整結果，傳達資訊給投資人：無論如何，這是一樁好事。

中華信評指出，宣布收購計畫之後，開發金控與子公司評等展望調整為「正向」，同時評等獲確認。開發金控集團上周已宣布，將再度公開出價收購中國人壽的股權。此項宣布，中華信評認為，開發金控集團的信用結構，在獲得對中國人壽的經營絕對主控權之後，可能會提升。因此，開發金控與其主要子公司的評等展望，在此次由「穩定」調整為「正向」，惟中國人壽的評等展望仍為「負向」。

開發金控已宣布，將透過公開出價收購的方式，收購中國人壽21.13％的股權。此項交易案正待金管會核准。開發金控集團目前持有中國人壽35％的股權；若此次收購順利通過，該金控集團對中國人壽的持股將提高至50％以上。

中華信評分析，截至2020年9月底止，中國人壽對開發金控集團的獲利貢獻，占比為49％，就合併財務報表而言，在該集團總資產中的占比則為64％。中華信評預期，在開發金控增加其對中國人壽的持股後，中國人壽對該集團的獲利貢獻度將提升。

(工商 )