南韓年度最大盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮，今（６日）在南韓舉行，因應疫情關係，這次採線上直播的方式進行，演員宋仲基第四度接下主持人位置，夯團「BTS」防彈少年團、TWICE、SEVENTEEN等都有特別舞台表演，特別的是，台灣藝人持修也驚喜現身。

今年才得到金曲新人的持修，這次獲得MAMA亞洲新人獎肯定，他簡短用英文錄了一段致謝影片，讓台灣觀眾看了相當驚喜，香港小天后鄧紫棋則是抱回最佳亞洲藝人獎。

持修獲得MAMA亞洲新人獎。（圖／翻攝自Mnet）

大勢男團「BTS」防彈少年團這次拿回三個大賞「年度藝人獎」、「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」，在台上特地連線因開刀在家靜養的SUGA，今年也是他們第三度得到「年度專輯獎」。

至於「全球十大人氣投票獎」，得獎名單有：BTS、BLACKPINK、twice、MAMAMOO、NCT、Treasure、TXT、GOT7、ATEEZ、Seventeen，TWICE上台領獎時，周子瑜不忘用中文致詞：「感謝粉絲們為我們投票，雖然沒辦法親自聽到你們的歡呼聲也沒辦法親自見到你們，但是希望疫情能夠趕快好轉，親自見到你們。以後我們也會好好表現舞台，謝謝你們的支持，我愛你們。」

(中時新聞網)