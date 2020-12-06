總統蔡英文已進入第二任期，2024年總統大選提前開打。媒體所作的10大政治領袖最新民調，新北市長侯友宜奪第一，其次是桃園市長鄭文燦、國民黨立委蔣萬安居第3。值得注意的是衛福部長陳時中排第8名，可說是墜落神壇。

《ETtoday新聞雲》根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」等進行民調，侯友宜被看好度第一，鄭文燦排名第二，蔣萬安排名第三，副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁及交通部長林佳龍。

和上次調查相比（6月24日至26日），鄭文燦從第六名上升至第二名、蔣萬安則從第七名上升至第三名；兩人是最被民眾看好的兩位藍綠中生代，未來發展備受矚目。陳時中及蘇貞昌排名急遽改變。陳時中雖然抗疫有功，光環逐漸退去，看好度從第三名下降至第八名；蘇貞昌則展現的強烈企圖心，一舉衝入榜單。

另外，五項評比中，新北市長侯友宜勇奪個人魅力、個人操守以及領導能力三項冠軍；前新北市長朱立倫則在國際視野及財經專業奪得第一。

(中時新聞網)