女星安以軒和老公陳榮煉10月底迎來第二胎「娃寶」與兒子湊成一個「好」字，一家四口十分幸福。先前在坐月子的安以軒也開通了自己的Instagram帳號，和大家分享一些近況；近日，安以軒終於坐完月子出關，與好友關穎一同聚會，真實模樣曝光後，不少網友驚呼：安以軒產前產後根本沒變啊！

安以軒近日和好友一同外出聚會，戴著一頂漁夫帽的她露出開心的笑容，雖然然相較之前稍微胖了一些，但整體狀態依舊讓人驚艷，近乎素顏的她，白皙的皮膚也讓許多網友相當羨慕。

安以軒與好友關穎一同參加聚會 (圖/ IG / kwanterri)

除了和朋友聚會，安以軒也時常在自己的社群網站上和大家分享生活近況。先前她也曬出和老公帶兒子66打針的畫面；她笑說兒子66已經不是第一次打針，但大哭瞬間禮貌拜拜後，再繼續大哭，純天然的演技也讓身為媽媽的她佩服。

許多網友看了66的「表演」，除了說好可愛之外，不少身為媽媽的網友笑說，當小孩打針時，自己也是在一旁笑的很大聲的沒良心媽媽。

(中時新聞網)