印小天和杜淳難得公開互動引起關注。（圖／翻攝自微博）

大陸男星印小天曾是「四大小生」之一，8年前卻被女演員邊瀟瀟誣陷施暴，後來雖證實清白，但演藝事業已受到影響，近來他參加真人秀《追光吧！哥哥》，和昔日好兄弟杜淳同框，難得破冰互動，兩人昔日恩怨再度引起網友熱議，印小天6日就發文疑似回應該事件。

印小天2012曾被女演員邊瀟瀟指控施暴，爭執嚴重到眾星友開始選邊站，而印小天當時的好兄弟杜淳、李晨等人，在不明真相的狀況下就砲轟印小天，並要求他公開道歉，後來現場影片曝光，証實邊瀟瀟說謊、印小天被誣陷，杜淳、李晨因此被網友酸是「插刀教」。

而印小天、杜淳近期一起錄製《追光吧！哥哥》難得公開互動，便引發陸網熱議，紛紛挖岀當年插刀教的恩怨事件，連知名製作人于正也參一腳，表示兩人是被他勸和的。

印小天發文。（圖／翻攝自微博）

看著外界在翻舊帳，印小天6日則在微博發文，透露第一次錄《追光吧！哥哥》在晚宴上和大家見面時，就引用了一段劉德華說過的話想與眾人共勉，「在我們成長過程中，常常會遇到無數的惡意。被誤解、被斥責、被打擊。我們開始自卑、封閉、懷疑。最後，我們忘記了怎麽愛自己。本該閃閃发光的我們，陷入了黑暗的谷底。此時，多希望有一道光，帶我們走出黑暗，找回自己……如果沒人給你那道光，你就要努力成為自己的那道光。」

印小天這段話被網友解讀是在回應插刀教事件，認為他只是選擇放下，並不代表原諒，也不如于正所說的已經和解，同時狂讚印小天心態正能量，相當大氣。

(中時新聞網)