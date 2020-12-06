買房也有潛規則？一位民眾近日透過仲介想購入建地，不過卻被要求先給3萬至5萬元的「押金」才肯幫忙去跟賣家講價，這舉動讓他相當不解。不過內行人一看就表示：相當合理。

原PO在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」上詢問，近日想買建地，但房屋仲介卻要他先給3-5萬元的押金出來，之後再去跟賣家講價。原PO相當不解表示「 這樣合理嗎？通常不是成交後，才給服務費嗎？」

對此，內行一看便直呼「非常合理！」並表示這不叫做押金，而叫「斡旋金」。據了解，斡旋金其實是仲介業者自創，會要求買方先付一定金額作為斡旋差價來表現誠意，當屋主同意出價時，即同意達成交易，此時斡旋金會立即轉為訂金；若雙方沒有共識，斡旋金也會全退，並不會多付。

還有網友就以相親舉例，「假設原PO看上了媒人介紹的姑娘，並跟媒人說這姑娘你很喜歡。媒人則說，若有確定那就挑個日子去姑娘家提親順便把雙方禮數談一談。請問原PO：當你去未來親家談時是空手兩串蕉去或是帶個伴手禮去，哪個比較有機會？至於媒人服務費是事成才要。」

不過網友也指出，通常來說斡旋金價碼都是取10萬元整數，以原PO例子3-5萬來說有點奇怪。網友表示「記得寫斡旋單，若仲介說不用寫，就必須小心」、「他是怕你裝肖維，所以才要這筆費用！記得付這筆費用要有收據，之後才不會有爭議！若談成這筆會轉成訂金，沒毛病的」。

(中時新聞網)