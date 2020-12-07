「懷孕肚子痛怎麼辦」、「懷孕肚子痛合併出血」、「懷孕肚子痛拉肚子」、「懷孕肚子痛位置」、「懷孕肚子痛想吐」，這些都是網路上經常被搜尋的關鍵字，可見許多孕婦都有相關疑問，我們請醫師指出可能的原因與觀察重點。

懷孕肚子痛 先做三項觀察

木生婦幼診所婦產部蘇伶瀅主治醫師表示，如果孕婦肚子痛，可先觀察以下三件事：

1.觀察肚子痛的位置：

舉例來說，上腹痛可能是腸胃問題較多，或少數情況可能是膽囊或胰臟等器官的問題；下腹痛則是腸胃、子宮、卵巢問題等皆有可能。

2.觀察是否合併其他症狀：

如果腹痛又合併嘔吐與腹瀉症狀，則可能是腸胃問題所引起；如果是下腹痛且合併陰道出血，則有可能是早產先兆。

3.觀察腹痛的症狀持續多久：

可觀察半小時～1小時。如果半小時～1小時仍持續腹痛，或出血、疼痛、腹瀉、嘔吐越來越嚴重，也應立即就醫。

肚子痛的位置如何判斷？

●疼痛四象限

以肚臍為中心點，往左上、右上、左下、右下「疼痛四象限」概略區分：自己的中間靠左側的上腹器官是胃、腸；右上腹是膽囊、胰臟、肝臟（肝臟通常較少痛）；左下腹有卵巢、腸子；右下腹是卵巢、腸子、盲腸。隨著懷孕的週數改變，腸子會受子宮變大而向上腹擠壓，其他臟器與子宮的相對位置不會落差太大。

●子宮位置變化

懷孕初期，子宮只有拳頭那麼大，位置在恥骨聯合上方；到了懷孕20週時，子宮的最高點會到肚臍的位置；接近預產期時子宮的最高點會到接近劍突的位置（大約上腹的位置）。

懷孕肚子痛想吐的可能原因？

除了懷孕初期的孕吐，孕期中的腸胃炎、食物中毒，或懷孕後期由於子宮變大壓迫到腸胃，都可能導致噁心感及合併胃食道逆流的感覺。

孕婦拉肚子的可能原因？

懷孕後因荷爾蒙改變使得腸胃蠕動變慢，多數人可能出現便祕的情況，但若吃太多刺激性物質也可能有腹瀉的情況。輕微腹瀉時應該先調整飲食，若腹瀉頻率較高，可能是食物引發腸胃炎，則可能需要禁食或者服用藥物。

肚子痛合併出血的可能原因？

可能是懷孕初期胚胎著床不穩定、流產先兆，或是中後期早產的跡象。子宮頸瘜肉也可能造成孕期反覆出血。孕期當中有出血狀況都應就醫判別原因。

懷孕各階段腹痛的可能原因？

●懷孕初期

*子宮外孕：

驗到懷孕後大約2～3週內，如果沒有在子宮內看見胚囊，要懷疑子宮外孕的可能。子宮外孕最常見的著床位置在輸卵管，可能造成單側下腹痛，或是演變成整個下腹劇痛。若是子宮外孕，胚胎著床位置血管破裂，會形成腹腔內出血，疼痛不會緩解，應盡快就醫。

*胚胎著床不穩定：

恥骨上方的下腹處有像月經快要來的一點悶痛感。

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2020年12月號)

【嬰兒與母親】2020年12月號

(中時新聞網)