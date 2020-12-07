【回憶殺】56歲資深港星關詠荷曾是TVB當家花旦，1997年更以《苗翠花》勇奪萬千星輝頒獎典禮的首座視后，被譽為「90年代末無線電視一姐」。感情方面，她無所畏懼愛上當時名氣小的張家輝，即便男方因憂鬱症遠走高飛，都不離不棄，甚至甘願放棄事業，默默當張家輝背後的女人，鶼鰈情深的夫妻情成為演藝圈佳話。

關詠荷因拍攝《龍在江湖（李小龍傳）》結緣張家輝，兩人認識半年，1992年從朋友升格為戀人，但關詠荷已是火紅大明星，對比張家輝平平的知名度，感情並不被外界看好，且兩人曾一度分手，張家輝患上憂鬱症拋下關詠荷，獨自到南非流浪8個月，因家姐得重病才返港，驚見這段時間關詠荷都代他照料家人，「你真傻，在我心中從來沒跟你分開過。」這番話感動了張家輝，緣份再度牽起。

張家輝努力的在演藝圈拚搏，拍攝《美味天王》、《天地豪情》及《賭俠1999》等，知名度終於有些起色，但跟關詠荷比起來仍是小巫見大巫，不過關詠荷並未嫌棄，反而鼓勵他：「你現在不行，但有誰能保證你將來做不到？」一席話彷彿給張家輝打了強心針，擁有更多力氣向前衝，並在心中認定關詠荷就是真命天女。

兩人愛情長跑11年，2003年在澳洲雪梨完婚，張家輝也不負所望的拿到7項影帝殊榮，成為家喻戶曉的大明星，難能可貴的是，他沒有因為有錢有勢就變心，在五光十色的演藝圈闖蕩，難免會遇上誘惑，但幾乎沒傳出緋聞，原因就在於太愛老婆了，「她在我生命佔了很重要的位置，沒有其他女人可以代替，我不想傷害她。」更將自己的演藝成績歸功給關詠荷，「屬於我的東西，都是屬於老婆的」。

張家輝成名後依舊愛著關詠荷。（圖／中時資料照）

關詠荷除了是張家輝的支柱，也是最大的避風港，他曾說生活上有任何不開心的事情，只會跟老婆訴苦，「所以我都常跟她說，我一定要比她早死去，否則都不知道沒有她的日子是怎樣過！當然她都曾說我自私，但我真的不能沒有她。」

關詠荷曾是叱吒風雲的視后，為了婚姻半隱退，當張家輝背後的女人。（圖／中時資料照）

不只張家輝爭氣又不忘本，關詠荷也為婚姻犧牲不少，貴為堂堂視后，本來有更多機會可以站在鎂光燈下，但她甘願半隱退，即便有好幾度犯了戲癮，仍把精力奉獻給家庭，還為張家輝冒險生子，歷經2次小產才在42歲高齡生下女兒，並從什麼家事都不會的人，變身能妥當安排生活與家務的媽媽、妻子，讓張家輝無後顧之憂地向前衝。

(中時新聞網)