身體斷食能夠減重、修復各項生理機能，而現在皮膚也流行斷食，稱為「肌斷食」，宣稱能讓皮膚排毒，重現水嫩光滑，甚至皮膚問題迎刃而解，這是真的嗎？

專家：「肌斷食」理論上沒錯，但因人而異

肌斷食一詞是源於日本燒燙傷修復專家宇津木龍一的書籍，即不用任何保養品，包括保濕產品、粉底液、化妝品、洗面乳、化妝水、防曬乳、外用藥，只用水洗臉，讓皮膚呈現最原始的裸肌狀態。親身實驗肌斷食的美上美皮膚科診所副院長莊盈彥醫師指出，肌斷食的核心概念之一，是愈使用保濕產品，皮膚會愈乾，「使用保濕產品身體就會覺得，保濕夠了反而更不分泌保濕因子，因此愈依賴保濕，臉就愈乾，導致惡性循環。」

此外，肌斷食的概念也認為，保濕產品雖然有幫助，但會殘留在皮膚上造成敏感，皮膚會分泌油脂，人們用洗面乳洗掉油脂卻額外補充保濕，這是本末倒置。

肌斷食的概念就是不要過度依賴保養品。(示意圖/Pixabay）

所以肌斷食的概念就是讓皮膚都不要受到外界產品的刺激，讓皮膚自我調適。莊盈彥醫師指出，這些理論基本上正確，這些做法有時也是皮膚科醫師的處方，「有的病人因為擦了保養品而導致接觸性皮膚炎時，醫師就會要病人都先停止使用。」

但實際應用面到底如何呢？

乾燥敏感肌VS.油性痘痘肌 哪一種適合肌斷食？

哪些人適合肌斷食，哪些人可能愈斷愈糟呢？莊盈彥醫師表示，很依賴保濕產品、皮膚很乾或擦太多保養品而導致皮膚乾、紅、敏感的人，可以嘗試肌斷食，一開始一定會不舒服，但一段時間後皮膚可以自我恢復，慢慢地就不用那麼依賴保養品。

「肌斷食很適合50、60歲的人，因為皮脂分泌的少，且這群人有些很依賴保濕產品，肌斷食可能對改善皮膚乾燥有幫助。」

而莊盈彥醫師本身是油性痘痘肌，平常都自己有在擦A酸、A醇保養，為了測驗肌斷食，她停止使用所有保養品和藥物，但到了第2週臉就開始冒痘痘、長粉刺，她還是咬著牙實行了1個月，「這種感覺就跟病人長痘痘看醫生卻不擦藥一樣。」

莊盈彥指出，油性肌、痘痘肌、粉刺，酒糟、濕疹或因為其他因素而有在使用外用藥物的肌膚，就不適合肌斷食。

油性肌、長痘痘或因為皮膚問題而有使用外用藥物的人，建議不要輕易嘗試肌斷食。(示意圖/Pixabay）

另外用清水洗臉，莊盈彥醫師指出，如果沒有使用化妝品、防曬或不是油性肌，其實用水可以把臉洗乾淨，但現代人很少不上妝或保養品，「而且仔細感覺，用清水洗完之後，臉還是滑滑的，成分是皮膚自己分泌的油脂和一些污垢，可以保護皮膚，如果量沒那麼多，不會有任何問題，但我是痘痘肌，這些油脂就是長痘痘的原料。」

而如果要肌斷食，不用馬上就斷得一乾二淨，「就我的經驗，可以看看桌上有哪些保養品，從最油的那罐開始減，1週減少1瓶，慢慢嘗試，」莊盈彥醫師說。

真的需要肌斷食嗎？專家：保養品用得舒服、安全，其實不用

是否要肌斷食，莊盈彥醫師建議做肌斷食前要就詢問醫師，讓醫師膚質是否適合，「如果進行到一辦發現痘痘、粉刺開始冒出來，就表示不適合肌斷食，應該要停止。」

而美之道皮膚科診所院長邱品齊醫師從另一個角度認為，與其肌斷食，不如先省視自己正在使用的保養品，「肌斷食核心概念是，我們使用的東西太多太煩雜，而且產品中含有很多複雜的成分就在不知不覺中影響到皮膚，那何不先看看自己用了什麼產品？」

邱品齊醫師認為，如果自己正在使用的保養品是簡單、安全、單純、不會過敏，那麼不用真的肌斷食，「有些消費者因為使用化妝保養品造成皮膚過敏刺激，所以這時候停用一段時間皮膚狀況會改善，這跟肌斷食也沒什麼直接關係，簡單說就是先前使用的產品不對或不適合而已。」

書中也提到不要用化妝保養品要改用「純皂」與「植物油」，邱品齊也指出，純皂中含有偏鹼性的界面活性劑，有些人容易造成皮膚刺激或乾躁；植物油則是可能造成粉刺痘痘，所以並非所有人都能夠適用以上的保養方式，使用不當反而原本問題沒解決又造成了另外的問題。

「當皮膚真的需要斷食或戒毒的時候老實說都已經太晚了。如何在平時就以化繁為簡、寧缺勿濫、因材施教的方式保養，這樣才是美肌的根本之道，」邱品齊醫師說。

(中時新聞網)