冬天一波波冷氣團接連報到，氣溫屢探新低，讓心血管疾病患者發生中風的機率大增，由於日夜溫差大、天氣不穩定的型態，注意保暖、預防中風也成為中老年人的重要健康課題。為了避免中風後失能、臥床、死亡等嚴重的併發症，有些患者更得長期每天 服用一次抗凝血劑，避免腦中風、心肌梗塞、肺栓塞等疾病發生。

抗凝血劑屬於預防血管栓塞的藥物 5大族群需要服用

抗凝血劑屬於預防血管栓塞的藥物，它的作用在於干擾體內凝血因子的製造、合成，避免血管內發生凝血，降低血栓出現。

心臟內科醫師徐國基表示，目前國內醫師普遍建議服用抗凝血劑的對象，包括曾因心臟病，以人工機械瓣膜置換受損心臟瓣膜，可能因為人工瓣膜造成血栓；以及曾經中風或是心房顫動的患者，這些都是發生血管栓塞的高危險群，以防產生小血塊後，跑到腦部演變為腦中風。另外，還有肺動脈栓塞以及腳部靜脈栓塞的患者等，也是建議可以服抗凝血藥，預防疾病發生的對象。

抗凝血劑藥物副作用大 出血、瘀青、解黑便快就醫

至於有些置放心臟血管支架的患者，會長期服用保栓通、阿斯匹靈等藥物預防缺血性中風。徐國基解釋，這一類藥物則是屬於「抗血小板凝劑」，主要作用在於預防血小板的凝集，若跟抗血小板凝劑相比，抗凝血劑的效果較強，對服用者的副作用也較大，在抗凝血劑藥物的仿單上，也都加註可能導致出血風險的警語。

抗凝血劑藥物副作用大，若服用後出現出血、瘀青、解黑便等異狀，應該盡快就醫。(示意圖/常春月刊提供)

另外，病人也應自我監控，是否有服藥後出血、瘀青、出血不止、解黑便或解紅棕色尿液等身體不適的症狀；雖然服用抗凝血劑後，需要注意的事項「一籮筐」，但徐國基說，患者怕麻煩、配合度不高，很容易「不吃沒事，吃了反而有問題」。

抗凝血劑併服須知 飲酒、健康食品、維生素K都應避免

徐國基提及，服用抗凝血劑首先要注意的就是，除了不能飲酒，這類藥物本身跟許多的食物、健康食品、其他藥物可能會產生交互作用，可能讓藥物失效，或是藥物於血中濃度過量。

由於維生素K會協助凝血因子的合成，因此在服藥期間，一些富含維生素K的食物可能會影響藥效，例如肝臟、綠色蔬菜、高麗菜、花椰菜、 蔓越莓汁、豆類、海帶、菠菜、蛋黃等，建議患者應避免改變先前的飲食習慣，避免突然大量攝取。

抗凝血劑也必須避免同時服用消炎止痛藥、抗生素或是荷爾蒙類等西藥；萬一服藥時患者正好感冒，須同時服用常用的普拿疼、力停疼等乙醯胺酚類的止痛退燒藥，則必須注意是否造成異常出血。

還有，國人習慣吃補，但抗凝血劑更應避免 與丹參、當歸、人參、銀杏、連翹等有活血化瘀 功效的藥物並用，並要小心Q10、聖約翰草、甘 菊、蜂王漿、維他命A、維他命E、魚油、大蒜 精、龜苓膏等健康食品。徐國基也提醒，每次就醫時，應主動告知醫師或藥師，目前正在服用抗 凝血劑。

抗凝血劑需定時、定量服用，如果當天不小心忘記服藥，千萬不可補吃，以免吃下兩倍劑量，造成出血危機。(示意圖/常春月刊提供)

空腹、夜晚睡前服用 忘記服藥不可自行補吃

由於跟抗凝血劑會發生交互作用的食品、藥品實在不勝枚舉，因此，徐國基強調，最好於空腹時服用抗凝血劑，因為抗凝血劑多半是1天1 次，最佳時機可於夜晚睡前服用，此時胃裡的食物正好消化得差不多了，讓胃可以單獨吸收藥物，盡量避免與食物產生交互作用的可能性。

抗凝血劑需定時、定量服用，如果當天不小心 忘記服藥，隔天才想起來，徐國基叮嚀，千萬不可以自行「補吃」，服用兩倍的劑量，免得造成 血中藥物濃度過高，引發出血危機。

值得一提的是，不少人長期服藥常會「憑感覺」自行加減藥量，於服用抗凝血劑時，一定要避免這種錯誤的用藥習慣；服藥期間也切勿自行停藥，以免血栓形成造成血管栓塞。

拔牙、開刀前必須停藥 提前告知醫師避免憾事

除了小心與藥物、食物發生交互作用外，由於抗凝血劑會抑制凝血因子的合成，因此，藥品仿單中也註明可能會有出血的風險，萬一受傷，也會增加出血不止的危險性，患者服藥後也要當心，避免從事易引起傷害的劇烈運動。

因此，徐國基說，當需要進行拔牙等牙科手 術，如果醫師事先不知患者的服藥史，可能會發生不易止血的危險，因此，需進行侵入性的檢查、治療，經諮詢過醫師後，至少於術前3～5天，患者一定要事先停藥。

抗凝血劑是「預防」非「治療」 高危險群應作息、飲食正常

除了遵從醫師指示，按時、按劑量正確服藥， 才能順利藉助抗凝血劑藥物的幫忙，免得患者未 蒙其利反先受其害。徐國基也強調，服用抗凝血劑是「預防」、不是「治療」，因此，這類曾置換人工瓣膜、曾中風過、有心房顫動等中風的高危險群，仍要維持正常生活作息，不要熬夜。

徐國基也說，飲食上必須忌口，盡量把握清淡的原則，避免高油、高鹽、高糖，積極控制血壓、血糖、膽固醇等數值，並且養成運動的習慣，才能讓自己遠離中風的危機。萬一觀察到自己疑似發生中風現象，也應提高警覺，及早就醫，避免延誤病情。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)