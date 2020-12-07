職場上大家都希望自己的能力和付出可被上司看見，有時不只需要自身努力，還需要貴人相助，星座運勢網站「星座巫師」分享以下4個星座未來一周的貴人運超旺，年底前有望升職、加薪！

▍1.金牛座

金牛座性格很穩重，做事也很踏實，工作上設立目標就會努力完成，給周圍的人很可靠的感覺，也因此在職場上擁有好人緣，在未來一周金牛的貴人運特別旺盛，對事業有明顯幫助，生活上也一切順利。

▍2.天秤座

天秤座的魅力很強，在人群中特別顯眼，因此原本就擁有好人緣。未來一周天秤座身邊將有貴人現身，給予有用的建議和指導，提昇天秤的事業運，除此之外單身天秤的感情運也很好，會遇到好緣份，展開一段甜蜜的戀情。

▍3.獅子座

獅子座總是充滿自信，熱情過生活，因此身邊總是圍繞著一群朋友，未來一周獅子將會有貴人提攜，有機會升職加薪，好好把握機會就能迎向下個里程碑。感情方面，單身的獅子將會遇到條件很好的對象，有機會進入一段穩定又幸福的關係。

▍4.水瓶座

水瓶座是一個有才華又努力的星座，本身事業運和貴人運都不錯，未來一周職場上有機會遇到貴人，幫助水瓶展現能力、獲得上司的賞識，進而得到升遷的機會。

(中時新聞網)