大陸外交部發言人趙立堅在推持上發表諷刺澳大利亞漫畫的風波持續擴大，中方也加碼對澳洲的貿易制裁行動。不過，《路透》引述以色列一家網路安全公司與澳大利亞網路專家的分析說，大陸官員在推特上發佈有關澳軍殺害兒童的漫畫，此一事件在社交媒體上被來路可疑的不尋常帳號刻意放大，其中一半的帳號很 可能是假的。

據《路透》報導，以色列網路安全公司Cyabra表示，趙立堅的推文很可能是經過精心策劃的宣傳活動。

Cyabra指出，他們發現在趙立堅推特上轉發或回應的帳號有57.5%是假帳號，這有足夠的證據顯示這是一場經過精心策劃的虛假資訊宣傳活動。不過，該公司沒有透露誰可能是這場虛假宣傳活動的幕後推手。

Cyabra稱，他們分析了1344份使用者個人資料，發現很多人都是在11月創建並只使用過一次，然後就轉發了趙立堅的推文。

大陸外交部在回應《路透》的詢問時表示，Cyabra的聲明「毫無根據」，「這算是傳播虛假資訊的典型例子。推特在管理這推文上有自己的規則。」

報導指出，澳洲昆士蘭科技大學的葛拉翰（Tim Graham）在分析了有關趙立堅推特的1萬條回應後說，這些回復以來自中國大陸的帳戶最活躍，其中有8%的回復來自當天或24小時前創建的帳戶，而且許多相同回應文字重複出現。

葛拉翰表示，「這些推文都是關於阿富汗兒童的，不然就是有關香港的。」如果數量夠多，就表明這些帳號是為特定的目的而設立的。

他說，自6月以來，針對澳大利亞的3.7萬個大陸帳戶的資料集已經確認了其中一些帳戶的身份。

澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)研究員柏格爾（Ariel Bogle）說，她也注意到趙立堅推文下的轉發或點讚帳號有極不尋常行為模式，這些帳號建立時間集中在11月30日和12月1日，但現在確定這是有組織的行為或是個人愛國行為還言之過早。

柏格爾指出，許多新帳號只關注趙立堅一人，或者加上一兩個其他帳號。而且在趙立堅推文按讚的帳號中，有1/3的帳號關注者數目為0。

今年稍早推特曾表示，他們刪除了23750個傳播地緣政治言論的帳號，這些帳號傾向於支持中共，另外還有15萬個帳號則用於擴大這些帳號的影響。

推特一名發言人表示，該公司對此現象保持警覺，Cyabra的調查結果不會被屏蔽，因為它所依據的是公開數據。

Cyabra一位女發言人說，該公司創始人是具有以色列軍事背景的信息戰專家，美國國務院也是該公司的重要客戶。

(中時新聞網)