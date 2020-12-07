日本將於明年5月將首次與法國、美國共同舉行海陸聯合軍演，這次軍演極可能在大陸、日本與台灣多年來有之權糾紛的釣魚台。參加這次聯合軍演的法國軍方表示，「這是發給中國的明顯訊號」。

《德國之聲》引述日本《產經新聞》報導說，計畫於2021年5月舉行的三國聯合軍演將在日本「一個無人小島」舉行；海陸軍演會將重點放在自然災害救援行動上面，其中一些演習項目也包括受到攻擊時的防禦準備。

《產經新聞》未透露其消息來源，但法國海軍參謀長範迪爾（Pierre Vandier）在接受該媒體訪問時明確指出，「（軍演）這個訊號是發給中國的」，軍演展示的是「多邊夥伴關係和航行自由」，「我們要展示我們在該地區的影響力，並傳遞日法合作的信號」。

該報在報導時特別指出，日本和中國大陸多年來一直在尖閣諸島（大陸稱釣魚島）問題上存在領土爭端，藉此暗示這次演習的無人小島很可能就是釣魚島。

觀察家認為，中國大陸正在強化對釣魚島的主權訴求，近年來大幅增加與釣魚島相關的軍事活動，讓日本對此格外警惕。

報導說，今年10月底至11月初，美國和日本展開名為「銳劍-21」的陸海空大型軍演，以「展現日美同盟的力量」。此後，日本也與美國、印度和澳大利亞舉行馬拉巴爾(Malabar)聯合軍演，這次馬拉巴爾軍演的規模較往年擴大，並首次納入澳大利亞。

(中時新聞網)