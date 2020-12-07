作家張曉風曾在陽明大學教國文31年，6日在屏東市勝利星村「永勝5號」為一群陽明校友補上1堂國文課。特別的是，永勝5號是張曉風學生時的故居。（潘建志攝）

作家張曉風6日在屏東市勝利星村「永勝5號」為一群陽明校友補上1堂國文課。永勝5號是張曉風學生時的故居，她也坐在以前的書桌位置回憶學生年代。（潘建志攝）

一群陽明大學校友6日齊聚屏東市勝利星村「永勝5號」，由名作家張曉風為他們補上1堂國文課。張曉風曾在陽明大學教授國文31年，這次陽明校友會舉辦理監事會，特地到張曉風學生時故居永勝5號，重溫30年前的國文課。

80歲的張曉風就讀北一女時，因父親工作南調，轉學到屏東女中，住進屏東市永勝巷5號，14到18歲歲月都在此度過；後來她北上求學工作，父母仍長住於此直到2000年；故居後來由已故作家郭漢辰承租開了獨立書店。

張曉風於1975至2006年在陽明大學任教，桃李滿陽明。高雄市校友會今年舉辦理監事會，得知老師將到屏東女中演講，特地將會議移至其故居，並請老師再上1堂國文課，消息傳出後50個名額馬上額滿。

6日張曉風以「學術性格」為題上課，鼓勵大家從生活中看到小細節，要有求真求實的精神，這樣就算9歲小孩也能成為學術中人。她旁徵博引，從美食講到藝術到其他領域，欲罷不能多上了半小時課。

陽明大學校長郭旭崧是第一屆校友，太太符晴雯則擔任過張曉風的助理6年，夫妻倆一起南下聽課。符晴雯說，張曉風是他們半個媒人，兩人結婚時老師無法到場，還寫一首新詩做為賀禮，讓他們很感動。老師做事重細節與誠懇待人的精神，也是她的榜樣。

課程結束後張曉風開心與學生們合影，她說為了這堂課準備了好久，所以才會講不完，見到這麼多學生真的非常高興。

(中時 )