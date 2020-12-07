「LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」5、6日在大鵬灣舉辦兩天，在大鵬灣環灣道路舉辦路跑。（鵬管處提供／潘建志屏東傳真）

不受疫情影響，「LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」5、6日在大鵬灣舉辦兩天，大鵬灣站也是全台唯一封閉國道三號南州至大鵬灣段，舉辦鐵人賽的賽事。今年吸引近1600名選手報名參加，還有身障選手及小鐵人也參賽，讓賽事更加多元。

雖然國外疫情仍未和緩，卻還有23國近1600名鐵人好手參賽。大鵬灣因地形關係，很適合舉辦三鐵賽，游泳在帆船基地進行，自行車在環灣道路及封閉的國道三號南州至大鵬灣段，路跑則在環灣道路，沿途風景秀麗，讓人心曠神怡。

今年邀請許多實力堅強的選手，包括3 屆全運會鐵人三項冠軍張團畯、「2020 KOM台灣自行車登山王挑戰女子冠軍」郭家齊、「首名進軍東奧測試賽鐵人國手」張綺文等人。

台灣師範大學教授姜義村也帶領9名身障選手，組成「台灣KONA混障隊」參賽，其中聽障羽球金牌選手范榮玉挑戰個人初鐵賽，還有聽障網球國手林家文、聽障奧運自由車國手莊詠智、聽奧羽球選手黃丞逸等人。

另外還有小鐵人賽事，150名小鐵人努力完成比賽，賽後也為小鐵人舉辦派對，體驗獨木舟並欣賞大鵬灣開橋秀。最後比賽結果則由張團畯以1小時51分21秒封王；黃于嫣以2小時12分57秒奪后。

(中時 )