民主黨拜登將在明年1月20日就任美國總統，拜登上任第一件事就是抗疫，絕對不會是美中問題，台灣議題更是排很後面。港媒分析認為，台灣卻反而升高衝突、全面緊縮交流？更指出民進黨政府若操作兩手策略，來爭取美國持續「抗中保台」的路線；下這樣的險棋，對台灣風險無限大。

據香港媒體《中評社》分析表示，台灣官方禁止童書《等爸爸回家》上市及造成「兩岸企業家峰會」寒蟬效應。蔡政府動作似乎和美國大選結果，以及外界對未來美中台關係發展的預測有些違和感。

港媒點出，民進黨政府現在的策略和川普似乎相當接近，亦即要在拜登上台之前框住兩岸對抗局面，把兩岸情勢拉高到一個程度，讓拜登上任後不得不面對台灣的危機，必須處理台灣問題。前陸委會副主委張顯耀，從11月22日美軍印太司令部情報處長、海軍少將史達曼搭美軍行政專機秘密訪台三天，推測川普下台前夕訪台，並非不可能。

港媒也指出，國策顧問張富美擔憂很怕被拜登賣掉，民進黨政府現在先下手為強，兩岸交流能切的就切，能對抗的就對抗，防止拜登上任美中關係放緩，台灣議題被擱置，美台關係降溫。民進黨政府便繼續拉著共和黨，操作兩手策略來爭取美國持續「抗中保台」的路線；這樣的險棋，對台灣風險無限大，民進黨政府搏很大。

(中時新聞網)