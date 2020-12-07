女性朋友在心情不好的時候，往往換個髮型換個心情。澳洲的研究人員發現，懷孕期間剪2次毛的母羊，比剪1次毛的母羊壓力較低，分娩失敗的機率也降低，還擁有羊毛質量提高、社交能力提升、容易放養等優點；甚至，牠們的小孩也因此獲利，擁有較高質量的羊毛。

為了解「懷孕期間剪羊毛可提升羊毛產量」的江湖傳說是否為真，澳洲昆士蘭大學動物科學講師愛德華(Edward Narayan)，將懷孕的梅禮諾羊分為2組，實驗組修剪毛2次，對照組只有1次，並透過追蹤羊毛變化來觀察健康轉變。愛德華表示，分析羊毛比採集血液或糞便更容易，侵入性也較低而更安全。

研究結果發現，懷孕期間修剪2次毛的梅禮諾母羊比修剪1次的羊毛生產率更高。分析前者的羊毛，結果皮質醇(為1種壓力激素)含量較後者來的低；而這些母羊也更活躍，比對照組的社交頻率更高，也更容易放養。

好處不只這些，實驗組的後代比只剪1次毛的母羊，身上的羊毛質量更高。艾德華表示，希望修剪2次羊毛的做法可成為牧羊業的通例，這對牧者與羊來說無疑雙贏。

愛德華分析，剪毛對動物來說無疑是促成壓力的舉動，但「我們的研究發現，剪力反而降低母羊的長期壓力，而證據就在羊毛之中」。

他解釋，「皮質醇是壓力激素，長期的壓力激素刺激會影響發育、減少體重等負面影響」，「皮質醇會通過血管滲入羊毛中」，因此分析羊毛中的皮質醇就能了解羊群壓力大小。甚至透過分析羊毛中的皮質醇與黃體酮素，就能判斷母羊是否懷孕。

分析結果發現，剪過2次毛的母羊，其羊毛中的皮質醇水平低上許多。低皮質醇意味著較低壓力；壓力低則降低分娩風險，免疫系統也較不容易受抑制，從而體重與羊毛質量都維持在較佳水平。愛德華認為，缺少羊毛「這件大外套，讓母羊可自由地嬉戲」，而擁有更好的社交力。

(中時新聞網)