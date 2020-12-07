國內疫情大爆發，昨（6）日暴增22例境外移入，確診者全來自印尼和菲律賓，再加上日前有越南移工接觸者逃逸，雖已找到也檢測為陰性，但這一波疫情都和國外移工有關，讓民眾看了膽顫心驚。胸腔重症醫師蘇一峰早已示警，移工感染的破口非常危險，若不記取新加坡的前車之鑑，台灣恐將面臨「木馬屠城」的防疫失守。

對於疫情的急遽變化，胸腔重症醫師蘇一峰可說「先知」，2周前即示警感染移工非常危險，當時他以「病毒難攻不落國」寓意台灣，靠著國內的防疫英雄戰士與國民，上下一心擋住世界大國也守不住的疫情！不過最近國外移工大量入境，不少被檢驗出是無症狀病毒感染者，他們就像是木馬，最終特洛依城失守，被木馬潛藏的病毒打敗。他提醒，移工破口一定要好好防堵才行，面對病毒的猛攻大家要小心。

在國內爆增境外移入22例後，他又在臉書憂心提醒，新加坡就因為移工群聚而導致感染爆發，外籍移工因為群聚更容易互相傳染，需要更嚴格的管理把關。他也明白指出，移工不開放許多家庭無法支撐下去，移工若開放，防疫人員、醫護人員就會更加辛苦。

(中時新聞網)