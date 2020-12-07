「Defense News」6日報導，據美國五角大廈統計，2020財年美國對外輸出武器總金額高達1,750億美元(約新臺幣4.99兆元)。相較於2019財年，成長幅度約2.8%。

報導中指出，2020財年，以「直接商售」(Direct Commercial Sales)的模式，取得輸出許可證(Export licenses)並對外輸出武器的總金額約1,243億美元；較前年1,147億元成長96億元。

這項報告在川普任期的尾聲出爐。長期以來，川普將武器銷售視為經濟成長的重要關鍵平臺。事實上，自歐巴馬時期開始，美國推動一系列改革，將更多國防軍備帶入商售領域；這一做法為川普政府所繼承。

此外，以「對外軍售」(Foreign Military Sales, FMS)模式輸出武器的總金額約507.8億美元，這類軍售案包含大型軍武合約。在507.8億美元中，447.9億來自合作夥伴國家，33億美元來自對外軍事金援(Foreign Military Financing, FMF)，還有26.9億美元為五角大廈「第10補助款援助計畫」(Title 10 grant assistance programs)，如軍事裝備。

不過，相較於2019財年(554億美元)，FMS的總額下降8%。綜觀這4年來，2017財年FMS的總金額為419.3億美元，2018財年成長為556億美元，較前年成長33%，2019財年則下降為554億美元。

儘管FMS似乎沒成長反而萎縮，但軍方仍樂觀的看待，因為2017財年至2019財年，FMS的移動平均值(rolling average)為510億美元；到2018至2020財年成長為540億美元。從整體看來，FMS依舊在成長。

不過，國務院批准的FMS總金額卻高達835億美元，明顯高於五角大廈的507.8億美元。美方解釋，這是因為最終批准與一開始談判的武器數量額不同，以及匯率變化導致。

但智庫國際政策心的哈東(William Hartung)認為，這個數字恐過於誇大。如果想要計算出精確的銷售數字，考量到潛在客戶的需求數與經濟能力恐發生變化，需要最終交付的軍備數與金額數，以及合約上記載的軍備數與金額數。然而，由於缺乏五角大廈或國務院每年交付武器總數的可靠數據，因此很難統計精確數據。

(中時新聞網)