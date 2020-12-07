美國總統川普周日（6日）在推特發文，證實近來四出奔走試圖為他在總統選舉翻盤的的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），確診新冠肺炎。川普在推特宣布，朱利安尼對新冠病毒Covid-19的測試呈陽性。
川普推文指出，「朱利安尼（Rudy Giuliani），目前為止最偉大的紐約市長，不斷為揭發美國史上（目前！）最腐敗選舉奔波的人，確診『中國病毒』。早日康復，朱利安尼，我們將會繼續努力！」
美國有線電視新聞網CNN報導，朱利安尼一直在國內奔走，試圖為川普大選翻盤。他最近的活動為出席週四在亞特蘭大喬治亞州國會大廈的聽證會。這位76歲的前紐約市市長因年齡原因，被認為是冠狀病毒併發症的高危險族群。
朱利安尼的兒子安德魯（Andrew）是白宮工作人員，上個月參加川普競選法律團隊的新聞發布會後，也確診新冠。
朱利安尼是川普總統周邊感染新冠最新一人。包括川普、第一夫人梅蘭妮亞與兩個兒子、參謀長梅多斯以及川普的競選團隊及白宮成員多人，最近幾個月都陸續傳出確診消息。
(中時新聞網)
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