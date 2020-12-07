美國總統川普周日（6日）在推特發文，證實近來四出奔走試圖為他在總統選舉翻盤的的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），確診新冠肺炎。川普在推特宣布，朱利安尼對新冠病毒Covid-19的測試呈陽性。

川普推文指出，「朱利安尼（Rudy Giuliani），目前為止最偉大的紐約市長，不斷為揭發美國史上（目前！）最腐敗選舉奔波的人，確診『中國病毒』。早日康復，朱利安尼，我們將會繼續努力！」

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

美國有線電視新聞網CNN報導，朱利安尼一直在國內奔走，試圖為川普大選翻盤。他最近的活動為出席週四在亞特蘭大喬治亞州國會大廈的聽證會。這位76歲的前紐約市市長因年齡原因，被認為是冠狀病毒併發症的高危險族群。

朱利安尼的兒子安德魯（Andrew）是白宮工作人員，上個月參加川普競選法律團隊的新聞發布會後，也確診新冠。

朱利安尼是川普總統周邊感染新冠最新一人。包括川普、第一夫人梅蘭妮亞與兩個兒子、參謀長梅多斯以及川普的競選團隊及白宮成員多人，最近幾個月都陸續傳出確診消息。

(中時新聞網)