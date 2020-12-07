中央氣象局針對宜蘭縣發布豪雨特報，雙北、基隆市大雨特報。東北季風影響，今(7)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大臺北山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

雙北基宜嚴防豪大雨(氣象局)

今、明（７日、８日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

溫度方面，北臺灣整天稍涼，中南部日夜溫差較大，各地低溫約18至20度，白天高溫在北部及東北部約20至22度，其他地區可達26至29度，中南部日夜溫差及南來北往溫差大，請大家視溫度變化適時增減衣物；另外，下半天起將有一股冷空氣南下，屆時風力再增強，週二(8日)的高溫會略降1到2度。

氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至臺南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。今日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

氣象局預報員葉致均表示，這波東北季風將影響到周二(8日)，周三(9日)東北季風稍減弱，周四(10日)、周五(11日)北部、東北部天氣仍稍涼；周六(12)日起下一波東北季風再度增強，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，周二(8日)開始，南方有個低壓到南海，南方中高層水氣將影響到台灣，中南部雲量增多，但是否有降雨挹注水庫仍待觀察。

(中時新聞網)