小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】核食扯大陸 國民黨批可笑到沒法評論

駐日代表謝長廷日前表示，大陸若先開放日本東北食品，會讓支持台灣的日本政治家「覺得很沒面子」，國民黨立委賴士葆昨痛批，「這個理由簡直荒謬可笑到沒法評論！」國民黨革實院長羅智強也質疑，民進黨不是很瞧不起中國大陸嗎？為何擔心大陸准進核食，台灣就得進核食，難道為了日本政治人物的面子，台灣人民就要把核食吃進肚子？

【2】日本明春擬開放兩岸團客入境

新冠疫情席捲全球，原定今年7月舉行的東京奧運會，延後到2021年7月正式登場，屆時料將吸引大批觀光客。日本媒體報導，為驗證防疫管制措施的有效性，日本政府正考慮於明年春季鬆綁海外觀光客入境，初步將向亞洲疫情相對穩定地區的小型旅行團開放，包括台灣和大陸。

【3】共機頻擾 IDF戰機長駐澎湖

因應共機侵擾，軍方消息來源透露，IDF戰機長駐澎湖的天駒計畫不會停止，目前擔任戰備駐防的中隊，月底結束任務後，換防返回本島基地，空軍派另個中隊繼續進駐。唯相關換防任務敏感，軍方低調保密。陸戰隊進駐東沙島駐防，也是採取定期換防的用兵作為。

【4】健保基金明年短絀877億 漲聲再起

健保破產危機浮上檯面？衛福部編列明年健保基金保險收入7223億元，其中877億元以安全準備金的救命錢填補。立院預算中心提出報告指出，健保面臨財務缺口擴大時數次調升健保費率，未來應建立收支連動機制，換言之，健保費率調漲恐難免。

【5】汰舊換新補助 恐改逾10年老車

汽機車汰舊換新政策明年初到期，是否續辦引發各界關注，考量中古車商生計，內容可能稍做調整。據透露，目前有共識的是把汽車車齡從原本6年以上調整成10年以上，以利低價中古車能流入市場；至於二等親的限制，則考量隱私及行政作業成本，有望拿掉。

(中時新聞網)