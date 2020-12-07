德國汽車巨擘福斯（Volkswagen）執行長迪斯（Herbert Diess）近日接受雜誌訪問時表示，他預期自駕車將於2025年至2030年開始上市銷售。

迪斯在德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）訪問中表示：「我們可以預見，自駕車系統很快就能處理極複雜的狀況。」

迪斯認為，自駕車所需的電腦晶片表現不斷提升，加上人工智慧技術發展越來越成熟，兩大因素有助於自駕車推出。福斯日前宣布，未來5年內將投資730億歐元發展全電動車、油電車與數位科技。

(工商 )