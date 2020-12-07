印度政府公衛顧問周日（6日）接受電視專訪時表示，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）已在該國申請旗下新冠疫苗緊急使用授權，而這也是首家在印度如此做的藥廠。

印度公衛顧問保羅（V.K. Paul）指出，輝瑞6日已與該國主管機關聯繫，希望能獲得疫苗緊急使用授權。保羅表示：「我們樂見輝瑞提出此要求。」

保羅指出，一般藥物批准緊急使用授權的時間通常長達90天，但他們將加速審批輝瑞疫苗，預估應比90天快上許多。

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