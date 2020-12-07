輝瑞在印度申請疫苗緊急使用授權 09:162020/12/07 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府公衛顧問周日（6日）接受電視專訪時表示，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）已在該國申請旗下新冠疫苗緊急使用授權，而這也是首家在印度如此做的藥廠。 印度公衛顧問保羅（V.K. Paul）指出，輝瑞6日已與該國主管機關聯繫，希望能獲得疫苗緊急使用授權。保羅表示：「我們樂見輝瑞提出此要求。」 保羅指出，一般藥物批准緊急使用授權的時間通常長達90天，但他們將加速審批輝瑞疫苗，預估應比90天快上許多。 智冠IP授權手遊 2021年搶進大陸 沃森賤賣核心資產 深交所關注 (工商 ) #輝瑞 #緊急使用授權 #保羅 #申請 #公衛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工染疫責任 不應推給雇主 04:092020/12/07 時論廣場 北商大與訊能集思 簽訂策略聯盟 04:092020/12/07 產業．科技 肯亞醫護人員大罷工 04:102020/12/06 產業特刊 攜商之器、輝達 花慈用AI打造隨行醫療 04:092020/12/07 產業．科技 新藥歐洲銷售旺 藥華藥11月營收月成長四倍 再創新高 16:052020/12/06 財經 藥華藥 11月營收月增四倍 04:092020/12/07 證券．權證 迎戰RCEP 台企應善用FTA網絡 04:092020/12/07 產業財經 大陸車用半導體 嚴重依賴外商 04:092020/12/07 全球財經 財經熱門新聞 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 《國際社會》疫情飆升 加州啟動居家令 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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