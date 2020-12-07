本刊於11月21日晚間，在台北市內湖直擊謝和弦用盡力氣，對辣露大胸、大腿的「JKF美女」張語昕使出公主抱，一個不小心，對方的F級美乳就貼上了謝和弦的右臉。更奇妙的是，女友莉婭全程在場，謝和弦仍與張語昕上演不少親密互動，從現場陣仗來看，應是在拍攝新歌〈大尾鱸鰻〉的MV。

謝和弦握著張語昕的手快步前進，加入台下的臨演行列。（圖／本刊攝影組）

11月21日晚間8點多，本刊記者行經台北市內湖某停車場，巧遇正在拍攝新歌〈大尾鱸鰻〉MV的謝和弦，現場架起電子花車舞台，LED看板打出「謝和弦」和「大尾鱸鰻」共七個大字，台下還有參與辦桌活動的賓客。台上的謝和弦時而拉著鋼管、時而賣力演唱，更與挺著34F傲人雙峰、穿著火辣的張語昕，上演不少撩人的肢體動作，令人看了血脈賁張。

這場辦桌橋段，謝和弦演出十分投入，還開心地拿起啤酒瓶大口灌。（圖／本刊攝影組）

隨後謝和弦親熱地牽起張語昕的手，一同走下台加入臨演們，看來心情大好的他，不僅拿起啤酒「踩罐」，接著又把桌上的一條大魚高舉過頭，非常無厘頭。接著兩人又拍攝貼身熱舞橋段，只見謝和弦一把將張語昕公主抱起，但不知是做效果還是心有餘力不足，他突然雙腿一軟、雙膝跪地，張語昕因重心不穩，豪乳緊貼著謝和弦的臉；之後男女主角再度走回舞台，與謝和弦的正牌女友莉婭討論拍攝內容。

謝和弦和張語昕忘情地在停車場起舞，看來非常陶醉。（圖／本刊攝影組）

雖然負責舞蹈編排的莉婭全程在場，但謝和弦在休息空檔時，與張語昕竟聊著聊著就抱在一起；拍攝工作結束後，三人共乘計程車離去。11點54分，張語昕在台北轉運站先行下車，謝和弦還幫對方提行李並送進車站候車，十分紳士，最後才回到計程車，與莉婭一起返回到新北市住處。

擔任舞蹈編排的莉婭，十分盡責地指導兩人動作演出。（圖／本刊攝影組）

雖有正牌女友在場，謝和弦在聊天時突然上演強抱張語昕的舉動，怪異行為令人不解。（圖／本刊攝影組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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MV拍攝結束後，謝和弦和莉婭、張語昕一同搭小黃離去。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)