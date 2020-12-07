謝和弦和前妻Keanna在愛情長跑4年之後，於2016年結婚，2018年初，謝和弦開心宣布Keanna懷孕的消息，但不久之後Keanna在社群媒體發文表示，「胚胎寶寶著床不成功，已經沒有了。」當時還感謝謝和弦每天替她的肚皮打針做試管，感情依舊穩定。不料去年12月謝和弦被人檢舉持有大麻，懷疑是Keanna所為。

之後謝和弦和Keanna撕破臉，不僅爆出婚內出軌莉婭，和Keanna更衍生出多起官司。今年7月13日，雙方為謝和弦控Keanna偷走高檔吸塵器和吹風機的竊案出庭時，雙方在新北地檢署地檢署外發生衝突，Keanna的經紀人Rose聲稱胸口被抓傷，向莉婭提告傷害，11月23日莉婭在網路貼出不起訴處分書，證明自己未抓傷Rose。

儘管謝和弦今年1月曾放話「離婚後就要把女友莉婭娶回家」，但9月底和Keanna簽字離婚後，他卻表示「要先享受單身的日子」，10月二28日還在IG透露，為了能順利斷開Keanna，才會找莉婭來配合演出。這段驚人發言，果然又在網路上引發熱議，不論他與莉婭到底是真情還是演戲，於公於私都難分難捨。

去年底謝和弦二度呼麻，被2016年結婚的混血妻Keanna向警方舉報，雙方徹底決裂，今年9月離婚。（圖／翻攝自Keanna臉書）

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(中時新聞網)