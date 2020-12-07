現年38歲的業餘模特兒「小美」（化名）向本刊投訴遭到冒充台大醫師的洪男玩弄感情、騙財騙色，當她回憶過去半年多來的交往過程，這才發現洪男除了帶她去夜市小吃有付過錢之外，每次去餐廳或叫外賣都是她付的帳，讓小美最氣的是，當她發現自己子宮外孕時需要手術，洪男居然不理不睬，甚至利用她的心軟藉機騙走20萬的手術費。

小美原本獨自在兩岸經商，從事貿易生意，因2016年母親病逝而返台陪伴家人，由於家人催促婚姻，加上閨蜜勸說而上網下載交友軟體，今年4月，小美在網路交友軟體認識自稱在台大醫院擔任神經外科的主治醫師洪男（40歲），兩人以結婚為前提交往半年多，小美付出超過60萬元以上代價，最後還人財兩失。

小美目前因疫情暫停她原有的貿易事業，擔任一家婚紗禮服公司的攝影模特兒。（圖／受訪者提供）

最讓小美受傷的是，洪男說得嚇死人，但做的事笑死人，說要過戶瑪莎拉蒂名車給她，又說要在台中開家醫美中心給小美經營，結果卻是什麼都沒做，連洪男的家在哪都不知道？只聽洪男自己說住在北市信義之星，尤其是平常兩人約會，如果是吃一般夜市小吃攤，洪男才會付錢買單，但若到了餐廳等地方用餐，洪男總以「醫院很忙」、「沒帶錢」等理由要小美刷卡付帳，連叫外賣都是小美付錢。

今年7月6日洪男生日當天，小美花了2萬多元請洪男吃高級日本料理，還買了名牌手錶、iPad、蘋果藍芽耳機二代、萬寶龍限量版名筆、手工卡片等當洪男的生日禮物，但當生日過後，洪男即開始不理不睬。

小美表示，今年8月，小美發現自己子宮外孕，洪男得知後竟然要小美自己處理，小美心灰意冷，9月手術過後，即向洪男提出分手，結果洪男低聲下氣求原諒，還稱醫院實驗室的員工家人生病要用錢，竟又向小美借走了準備付墮胎手術的20萬元醫藥費。

「我想要知道真相，看他（洪男）到底說了多少謊話，我懷孕他也不管，要我自己處理，還騙走我墮胎手術要用的20萬，要我放過這樣的渣男，寧可死也不可能！」小美氣忿的說。

交往之初，小美和洪男的親蜜合影，當時小美對洪男的細心呵護覺得很感動。（圖／受訪者提供）

小美後來求助北市議員徐立信，才由徐的辦公室主任致電洪男「道德勸說」，告訴洪男「何必要去欺負女人？感情結束了，該還的就還給人家吧。」洪男才在電話中承諾還錢，隔天也如數匯款20萬元歸還小美，但並未歸還小美致贈的名貴禮物，洪男還在電話中否認「我從沒說自己醫生啊。」讓一旁的小美聽得相當氣結。

記者求證被小美指控利用台大醫師身份騙財騙色的洪姓男子，對於自己是否為台大醫師？美國南加大畢業？以及取得哈佛大學醫學博士等全都表示「不回應」；對於小美與他交往期間的一切指控，也完全不予回應。

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(中時新聞網)