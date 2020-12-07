北市業餘模特兒小美（化名）指控遭到自稱在台大當醫師的洪男騙財騙色，她強調自己被騙的委屈與不甘，希望討回被騙走的20萬元現金以及所贈送的名貴禮品，但卻始終不曾懷疑洪男是台大醫師的身份，直至她向台北市議員徐立信求助，希望尋求法律途徑討回公道時，透過徐立信辦公室查詢，才知道洪男根本不是醫師。

小美說，兩人交往半年多以來，從洪男對她的細心呵護到不理不睬，最大的轉折點在她7月6日送了很多的生日禮物之後，10月21日洪男又藉口台大實驗室的員工家人生病缺錢，而將她準備支付墮胎手術費用20萬元借到手之後，幾乎是不再理她。

小美婚紗試拍照，預計12月正式拍攝。（圖／受訪者提供）

小美至此已經完全無法相信洪男，一直傳訊要他將20萬元及名牌禮物歸還，洪男則始終不予理會，小美無奈之下求助台北市議員徐立信，徐立信馬上請北市府衛生局向台大醫院查證是否有這位「洪醫師」，結果回覆是「查無此人」，小美當場錯愕不已，不敢相信自己被騙的這麼慘。

「我想要知道真相，看他（洪男）到底說了多少謊話，我懷孕他也不管，要我自己處理，還騙走我墮胎手術要用的20萬，要我放過這樣的渣男，寧可死也不可能！」

小美列出送給洪男各式禮物的清單，想要洪男歸還，但迄今都未能如願。（圖／受訪者提供）

徐立信辦公室主任也致電洪男「道德勸說」，告訴洪男「何必要去欺負女人？感情結束了，該還的就還給人家吧。」洪男才在電話中承諾還錢，隔天也如數匯款20萬元歸還小美，但並未歸還小美致贈的名貴禮物，洪男還在電話中否認「我從沒說自己醫生啊。」讓一旁的小美聽得相當氣結。

記者求證被小美指控利用台大醫師身份騙財騙色的洪姓男子，對於自己是否為台大醫師？美國南加大畢業？以及取得哈佛大學醫學博士等全都表示「不回應」；對於小美與他交往期間的一切指控，也完全不予回應。

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(中時新聞網)