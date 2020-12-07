業餘模特兒小美（化名）指控遭到假冒台大醫師的洪男騙財騙色，本刊調查，外型亮麗搶眼的小美儘管不乏追求者，但她在感情路上卻十分坎坷，在南部鄉下長大的她，20歲在台南唸書的時候，就和大她8歲的男生交往，但7年後突然有個女生上門找她，原來是男友的家裡早就有一個同居女人，還有1個7歲小孩，讓小美的初戀意外成了「小三」。

慘遭初戀隱瞞有家室的小美，第2段戀情才開始半年後，男友又劈腿小美的高中同學，小美傷心之際認識第3任男友，兩人交往3年多，以為終於可以安定下來，卻又親眼目睹男友與公司的一位已婚同事親密接觸，感情之路多舛的小美選擇離開公司自己創業，在兩岸間從事貿易工作。

小美回憶，創業路上一直都很忙碌，很少有空暇時間可以去談感情，「有時候一天飛3、4個城市，醒來都不知道自己在哪裏？連回到台北都還以為在飯店」。小美說自己曾經很窮，「窮到都靠泡麵水餃果腹，養的貓只能跟我一起吃吐司泡水」。

小美婚紗試拍照，預計12月正式拍攝。（圖／受訪者提供）

容貌姣好，身材傲人的小美當然不乏追求者，「但我歷經不順利的感情後，覺得未來可能很難有依靠，以後應該會全力投入在自己事業上」。小美也呼籲，如果有遇到被洪男詐騙的女子，能夠一起站出來，小美後來發現，洪男多次在聊天時，許多內容疑似都是複製貼上，她認為應該不是只有她一個受害者。

情路坎坷的小美目前是一家婚紗禮服公司的婚照模特兒，在每天看盤投資股市之餘，多餘的時間都用來從事各項公益、當志工服務小朋友，甚至她也常捐錢救助急難。未來，小美想和朋友合夥在國內開店做生意，但她對洪男的渣男行徑無法原諒，已經與律師研究如何解決，她決心一定要提出刑民事訴訟討回公道。

記者求證被小美指控利用台大醫師身份騙財騙色的洪姓男子，對於自己是否為台大醫師？美國南加大畢業？以及取得哈佛大學醫學博士等全都表示「不回應」；對於小美與他交往期間的一切指控，也完全不予回應。

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(中時新聞網)