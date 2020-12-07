外傳之前「衛福部長陳時中參選新北市長」、「桃園市長鄭文燦競選台北市長」的「超前部署」，都是民進黨新潮流為了搶下台北市長，提早「動手腳」鋪路的謀略。

民進黨中央在十二月二日召開的中執會上，原本打算修改〈黨職人員選舉辦法〉，刪除「競選地方黨部主委必須入黨二年」的資格限制，卻引發其他派系反彈，認為此舉根本是為了新潮流（新系）「台北市長候選人」吳怡農量身訂作的「吳怡農條款」，因此最後不了了之。吳怡農成了綠營派系鬥爭的祭品，首都市長之路持續卡關。

一位民進黨台北市議員指出，時下台北市六個選區中，新系擁有五席市議員，實力強大，因此不甘停留總在替人抬轎的角色，急著出頭想要登上台北市長寶座。外傳之前「衛福部長陳時中參選新北市長」、「桃園市長鄭文燦競選台北市長」的「超前部署」，就是新系為了「清空跑道」，私下「動手腳」鋪路爭奪台北市長。

衛福部長陳時中身為防疫大將民間聲量頗高，甚至受邀擔任藝人詹雅雯演唱會嘉賓，也因此被認為是2022代表民進黨角遂台北市長的熱門人選。（圖／施岳呈攝）

這位議員說，吳怡農雖然尚未正式加入新系，甚至還被視為是英系（蔡英文系）的一分子，但黨內都清楚，新系正在暗中力捧吳怡農擔任台北市黨部主委，進而進軍台北市長。在這次台北市黨部主委的選舉中，前立委薛凌和前台北市議員王孝維搶爭出線的僵局，正好替新系進軍台北市的「登陸戰」，打開了一個建立灘頭堡的破口。

「吳怡農目前是民進黨智庫『新境界文教基金會』副執行長，頭銜雖然好聽，但聲量不大，他若能擔任台北市黨部主委，就有出席台北市各項活動的正當性，光明正大營造聲量」，一位民進黨派系人士說，對吳怡農這種沒有公職的政治人物來說，黨部主委是進軍市長的重要位置；這個職務不太能夠影響市長及議員的提名人選，卻是一個方便接觸基層黨員的職位。

只不過，由於吳怡農加入民進黨未滿二年，新系想要順利進行「挺農大計」，就得移除「競選地方黨部主委必須入黨二年」的阻礙，這個動作自然引起其他派系的戒心。

台北市黨部主委之爭，候選人薛凌與王孝維相互指控對方賄選，導致最後停止選舉，由葉同慶代理主委。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)