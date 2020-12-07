UFC格鬥拳手考文頓在IG揚言要打趴詹姆斯，但是詹姆斯沒有理會他。（美聯社資料照）

UFC拳手考文頓(Colby Covington)最近不斷向湖人球星詹姆斯(LeBron James)嗆聲，揚言要在擂台裡揍扁他。上周Youtube名人傑克保羅(Jake Paul)兩回合打趴了前灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)，讓考文頓信心大增，嘲笑NBA球員都是高薪的小白臉。

考文頓說：「他們終於把羅賓生的屍體搬離史坦普中心的地板，我只要一半的時間就能打趴詹姆斯。大家都知道NBA球員是世界上最軟弱又過得最爽的運動員。」

沒練過格鬥的人當然打不過專業人士，哪怕詹姆斯有身高206公分、113公斤的次重量級體格，考文頓自己只有180公分、77公斤(次中量級)也沒把他放在眼裡。考文頓還順便嗆了美國總統當選人拜登(Joe Biden)與民主黨選民。

「有些蠢蛋坐在車子裡還要戴口罩，就像他們相信『中國喬』(拜登)創造了史上最高票，即使他造勢場合的人還塞不滿一個停車場。一群沒腦的傻子。」考文頓是現任總統川普(Donald Trump)的鐵桿支持者，這些人通常很討厭詹姆斯。

「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)20年前練過綜合格鬥，那時就發現體型比他小很多的教練也有辦法制伏他。歐尼爾十分推崇格鬥技：「格鬥技巧讓我在籃球場所向無敵。」更早的湖人前輩賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)則是功夫巨星李小龍的徒弟。

(中時新聞網)