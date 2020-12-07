大貨車遭國光號撞下國1邊坡 司機卡駕駛座消防吊掛救援 07:422020/12/07 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下122公里，7日凌晨發生國光號追撞大貨車車禍。造成 2名司機受傷。（苗栗縣消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下122公里，7日凌晨發生國光號追撞大貨車車禍，大貨車翻覆路旁邊坡，消防人員吊掛援救貨車司機。（苗栗縣消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號南下122公里，7日凌晨發生國光號追撞大貨車車禍，大貨車翻覆路旁邊坡，消防人員吊掛援救貨車司機。（苗栗縣消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 國道1號南下122公里國光號追撞大貨車車禍 訂閱影音： 中時新聞網 7日凌晨1時13分左右，一部空車國光號沿國道1號南下行駛，至頭份路段122.4公里處，未保持安全車距追撞前方一部大貨車，大貨車遭撞擊失控，衝入路旁邊坡後翻覆，苗栗縣消防局頭份分隊據報派出人車趕往搶救，利用拖車吊臂吊掛救護人員至大貨車駕駛座援救受困司機，救出後連同國光號司機送往部立苗栗醫院急救，肇事原因正由國道警方釐清中。 車禍發生時，幸好國光號車上並無乘客，只有司機一人受傷，是不幸中的大幸。 自家車庫遭占1天1夜找嘸人 花蓮民宿老闆娘霸氣大絕招堵出口 台中小貨車撞機車 夫妻雙載噴飛雙亡 (中時 ) #國光號 #大貨車 #國道 #司機 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 退房電話打到爆 馬拉松千人缺席 04:102020/12/06 焦點要聞 瑞芳-猴硐土石崩落 司機陳振芳靠經驗挽救400性命 14:522020/12/05 寶島 大貨車正妹司機「魔鬼身材」藏不住 轉側面網嗨翻：尺寸完美 14:222020/12/05 社會 古力娜扎大衣敞開洩黑色內在美 貴氣穿搭曝纖瘦體態 11:002020/12/06 名人 東河鄉長葉啟伸及司機加路蘭自撞 幸無大礙 13:422020/12/06 社會 糊塗駕駛！貨車吊臂忘記收 扯斷電纜毀號誌波及6車1人傷 21:062020/12/05 社會 東元「電動車動力系統 T Power」勇奪台灣精品金質獎 04:102020/12/06 《旺來報》 移民節湧人潮 徐國勇稱防疫有成 04:102020/12/06 地方新聞 社會熱門新聞 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 假醫尬正妹1／魔鬼曲線身高172 婚紗靚模遇「極道渣男」慘遭玩弄 - 社會 大貨車正妹司機「魔鬼身材」藏不住 轉側面網嗨翻：尺寸完美 - 社會 青山宮遶境驚見活春宮 赤裸男女貼窗啪啪 信徒全看光 - 社會 政大才女為愛下嫁洗碗工 生前「翻譯日文著作」養2女慘淪刀下魂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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