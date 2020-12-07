國道1號南下122公里，7日凌晨發生國光號追撞大貨車車禍，大貨車翻覆路旁邊坡，消防人員吊掛援救貨車司機。（苗栗縣消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號南下122公里，7日凌晨發生國光號追撞大貨車車禍，大貨車翻覆路旁邊坡，消防人員吊掛援救貨車司機。（苗栗縣消防局第3大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號南下122公里國光號追撞大貨車車禍

7日凌晨1時13分左右，一部空車國光號沿國道1號南下行駛，至頭份路段122.4公里處，未保持安全車距追撞前方一部大貨車，大貨車遭撞擊失控，衝入路旁邊坡後翻覆，苗栗縣消防局頭份分隊據報派出人車趕往搶救，利用拖車吊臂吊掛救護人員至大貨車駕駛座援救受困司機，救出後連同國光號司機送往部立苗栗醫院急救，肇事原因正由國道警方釐清中。

車禍發生時，幸好國光號車上並無乘客，只有司機一人受傷，是不幸中的大幸。

(中時 )