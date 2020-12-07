北市萬華環河南路二段清晨火警，連中興橋上都可見濃煙密佈。（中時新聞網 李慈音攝）

北市萬華區環河南路今（7日）晨傳出火警，疑似為鞭炮射入民宅中惹禍，附近民眾則表示昨晚炮聲響整晚，從未停歇，失火處樓下可見滿地鞭炮碎屑。（圖／中時新聞網李培睿攝影）

北市萬華區環河南路今（7日）晨傳出火警，疑似為鞭炮射入民宅中惹禍，附近民眾則表示昨晚炮聲響整晚，從未停歇，失火處樓下可見滿地鞭炮碎屑。（圖／中時新聞網李培睿攝影）

北市萬華區環河南路二段65號一棟7層樓華廈，今天（7日）清晨近7時發生火警，現場濃煙密佈，據現場民眾表示，青山宮遶境鞭炮、煙火放整晚，不知是否鞭炮引發火災。

據了解，艋舺青山王遶境隊伍尾端近7時行經該處，距終點青山宮只差最後一小段路，但在經過一處紅壇時，一陣鞭炮聲過後，附近這棟7層樓建築物頂樓就突然冒出濃煙。根據現場影片，今年擔任爐主的林麗華見狀，還淚崩朝青山王神轎行禮道歉，並要求眾人「鞭炮別再放了！」。

附近民眾則表示，鞭炮煙火放整晚，有聽到像是煙火的爆炸聲，不知道是否是煙火竄進民宅引發火災。

這起火警警消上午6點51分獲報，派出18輛消防車、2輛救護車、61名警消前往救災，並疏散6人，救出2人，所幸無人受傷，警消在7點24分撲滅火勢，目前殘火處理中。

警消獲報後，立即以3條水線進入搶救，發現5樓、7樓有民眾，立即疏散民眾，火勢燒毀屋內家具以及雜物，燃燒面積約40平方公尺，至於起火原因，現正由火調人員釐清當中。

由於事發地點在環河南路，正場有遶境人潮，路面佈滿爆竹，附近民眾表示，整晚都有鞭炮聲，是否是與遶境有關，警消將後續調查釐清。

(中時新聞網)