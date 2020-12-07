台北市青山宮舉行青山王祭典，為一年一度艋舺最具特色的節慶大拜拜，昨（6日）遶境隊伍行經至艋舺大道萬華火車站附近的飯店大樓時，有信眾直擊一男一女大方貼在飯店窗戶激情上演「活春宮」，甚至拍下上傳網路。對此，警方則表示將對情侶以及散播色情影像的民眾依法偵辦。

據了解，每年的農曆10月22日是青山王祭典，是艋舺最具特色的節慶大拜拜，同時也是台北市三大宗教民俗廟會活動之一，當民眾都在歡慶祭典時，6日晚間卻有網友在網上爆料，迎神隊伍經過位於萬華車站的飯店前面時，發現飯店房裡有一對男女，直接打開窗簾，玻璃前面激烈啪啪，被許多信徒目擊不雅的一幕。

據了解，昨（6日）是艋舺青山王遶境廟會最後一天，祭典活動更加熱鬧，信徒也比前幾天多，幾乎將萬華擠的水洩不通，面對如此擁擠人潮，卻有一對男女不害羞，直接在位於艋舺大道上的飯店房間裡，窗簾也沒拉上，貼在窗戶邊，跪趴姿勢上演激戰戲碼。

由於當時剛好遶境隊伍經過，人潮加上車潮，隊伍前進速度緩慢，許多信徒看光光這對男女大膽活春宮，不滿表示「真的太誇張」、「有在尊重神明嗎」，不過也有其他人認為，在房間要做什麼都可以，但還是將窗簾拉上比較好，免得有礙觀瞻。

據了解，萬華警方局則表示，情侶的行為與散播色情影像的民眾雙雙觸法，後續將依法進行偵辦。

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(中時新聞網)