東北季風影響，今天北部東部易降雨，中南部天氣穩定，氣象專家吳德榮表示，首波大陸冷氣團有可能在周日(13日)影響台灣，氣溫急驟下降，下周一晚上、下周二清晨(14、15日)氣溫降至最低，將創入冬以來的最低溫14度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天冷空氣續減弱，氣溫略升，東北季風仍偏強，北台灣濕涼有雨。周二(8日) 氣溫略降溫、水氣增加，桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。周三至周六(9至12日)東北季風減弱，氣溫逐日回升、水氣仍多；北台灣、東半部有雨，背風面中南部，周二至周六有時有南方水氣移入的零星降雨。

吳德榮表示，周日(13日)另一波東北季風挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降，下周一晚、周二清晨(14、15日)氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫，有可能達到「大陸冷氣團」北市氣象局氣溫低於14度的強度，還要再觀察。

氣象局指出，周六、周日另一波東北季風增強，降溫比這波更明顯，北部、東北部和東部將再轉涼，是否會達到大陸冷氣團強度，要等時間近一點再看。

(中時新聞網)