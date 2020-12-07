美國總統川普6日在推特宣布私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）感染新冠肺炎。

美國總統川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）確診新冠肺炎，美媒相繼引述消息人士指出，傳出朱利安尼已經送醫，不過不清楚病情如何。

川普昨（6）日在推特宣布私人律師朱利安尼確診新冠肺炎，後續美國廣播公司新聞網（ABC News）、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體相繼引述消息人士指出，朱利安尼當天已經被送往位於華府的喬治城大學醫院（MedStar Georgetown University Hospital）。

目前尚不清楚朱利安尼何時確診新冠肺炎，以及他的病況如何。

川普昨日在推特宣布朱利安尼確診新冠肺炎，說他對「中國病毒」的檢測結果呈現陽性，稱讚朱利安尼是「史上最棒的紐約市長」，「持續不懈地揭發至今史上最大的選舉舞弊」。

朱利安尼過去一個月來持續為川普的司法戰奔走，前往賓州、密西根州、亞利桑那州打訴訟，不過他漠視公衛專家的防疫建議，在各州、飯店大廳、室內記者會等場所都未戴口罩，多數場合中，其他人也都沒有戴口罩。

上周一（11月30日）他前往亞利桑那州，和當地共和黨議員討論選舉訴訟；2日他出席密西根州州議會的聽證會，會上他未戴口罩，辯稱選舉舞弊。

3日他又出席喬治亞州參議院司法委員會的聽證會，試圖挑戰喬州的選舉結果，據了解，當天並非所有的參議員都有戴口罩，中場休息時他還拿掉口罩，和支持者合照。喬治亞州議會發言人表示，當天出席聽證會的參議員已被要求返家遠端工作。

朱利安尼的訴訟夥伴艾里斯（Jenna Ellis）3日也全程和朱利安尼待在一起，4日更參加白宮聖誕趴。艾里斯今年夏天已經得過新冠肺炎。

此外，朱利安尼周日上午還接受福斯新聞（Fox News）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）的專訪，影響範圍相當廣泛。

(中時新聞網)