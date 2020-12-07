行政院長蘇貞昌宣布，為加速屠宰場肉品現代化，將補助20億元經費興建嘉義縣肉品市場新設屠宰場，期許能在2年內完成，並強調會拿出防堵非洲豬瘟的效率及魄力，守護台灣及國人安全，投入百億基金提升養豬業競爭力，讓產業發展、讓台灣更好。

農委會表示，中央畜產會攜手嘉義縣肉品市場，將運用國際先進自動化的屠宰分切加工設施，建構每日屠宰量能3000頭的新式屠宰場，並導入（HACCP）驗證及屠體評級制度，作為國內肉品市場轉型首例，並將扮演豬肉出口國家隊重要角色。

蘇貞昌指示農委會，新設嘉義屠宰場包括建照與手續、屠宰場添購新機器與冷鏈設備等，在屠宰、豬肉加工處理及後續運送等環節，皆應符合世界先進標準，同時做好規畫，讓全國雨露均霑、其他地方設備同步提升。

蘇貞昌強調，將來不僅會有新屠宰廠，包括人員在職訓練亦要跟上時代，除了新設備及機械，也要配合專業訓練，包括新包裝、通路等都要有完整配套，每一項都要到位，才能讓台灣能與世界拚，請農委會相關單位務必做好。

蘇貞昌指出，農委會的「養豬產業全面轉型升級中程計畫」中，亦包括「豬隻死亡強制納保增加保費補助」，由政府協助分擔、降低農民經營風險，透過政府負擔保險、增加保險成數，使民眾至肉攤購買豬肉更有保障。

養豬協會理事長楊杰認為，嘉義屠宰場的改建，對未來產銷調節、穩定豬價與改善豬農收益都有相當大的助益，對肉品冷鏈、低溫運輸系統的建立與示範，也可提升消費者對國產豬肉的信心。

家畜肉類商業同業公會全國聯合會理事長邱美珠指出，目前全國僅約300家業者有溫控處理設備，公會將持續推動，也希望農委會、經濟部可協助，讓豬肉從現代化屠宰場到傳統市場透過冷鏈溫控處理，讓消費者吃到新鮮衛生的豬肉。

(時報資訊)