金管會公布外資進出最新統計，外資2020年11月持續回頭、淨匯入約58.88億美元（約新台幣1660億元），淨匯入幅度創2016年3月以來近4年8個月高點，使累計淨匯入金額回升至2040.32億美元，重返2000億美元關卡。

累計外資前11月仍為淨匯出約95.68億美元（約新台幣2698億元），但幅度收斂至100億美元以內，逃脫淨匯出幅度創下歷年新高紀錄。不過，全年累計預期仍難逃淨匯出態勢，成為近10年來第3度出現淨匯出。

外資今年資金操作幅度波動明顯加劇，1月淨匯入12.9億元後，2～5月因疫情延燒全球而連續淨匯出達181.14億美元。隨著市場氣氛好轉、美國降息帶動資金行情下，6、7月回頭淨匯入50.62億美元，但8、9月又淨匯出57.58億美元，10月則轉為淨匯入20.64億美元。

金管會統計，外資11月淨匯入58.88億美元，其中一般外資淨匯入59.15億美元、陸資淨匯出約0.27億美元，帶動累計淨匯入金額回升至2040.32億美元。不過，累計前11月外資淨匯出95.68億美元，其中一般外資淨匯出94.36億美元、陸資淨匯出1.32億美元。

同時，外資11月大舉回補台股，合計買超達1181.45億元，不僅終止連4月賣超態勢，買超幅度亦創去年10月1314.19億元以來13月新高，其中，對上市股票買超達1081.24億元、創近13月新高，對上櫃股票亦擴大買超達100.21億元，為今年來次高。

累計外資前11月合計賣超台股仍達6510.76億元，但賣超幅度已降至近4月低點。其中，對上市櫃股票賣超幅度降至6561.1億元，亦為近4月低點，對上櫃股票則轉為買超50.34億元，扭轉前10月賣超49.87億元態勢，為今年以來累計首度轉為買超。

(時報資訊)