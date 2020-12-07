上周四台股衝上14000點功敗垂成，主要是由中小型股輪動、但權值股沒動，然而上周五權值股補強了，中小型股買盤來自業內大戶，權值股買盤則是由內、外資法人推動，用權值股補強帶動，對於指數貢獻較大，則14000點可望站穩了。

從盤面來看，面板、記憶體是攻擊主軸，此兩大族群有一個共同特色，即「低價、大量」，說明業內、中實戶的買力進來了，如果內、外資達成共識，則電子股的主流地位就可確認，從電子佔大盤的比重穩定在7成以上可知，景氣行情就是由電子主攻。(倫元投顧提供)

(時報資訊)