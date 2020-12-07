證交所與富時羅素公布台灣50指數系列定期審核結果，聯詠(3034)納入台灣50指數成分股，台灣中型100指數成分股納入：光寶科(2301)、大同(2371)、聯合再生(3576)、永豐餘(1907)、亞太電(3682)。相關成分股納入及刪除變動將自12月18日交易結束後生效。

富時羅素依據11月23日資料審核後，台灣50指數成分股納入：聯詠，刪除：光寶科；候補名單：亞德客-KY(1590)、智邦(2345)、欣興(3037)、光寶科、儒鴻(1476)。

台灣中型100指數成分股納入：光寶科、大同、聯合再生、永豐餘、亞太電，刪除：聯詠、日友(8341)、和大(1536)、神隆(1789)、葡萄王(1707)；候補名單：正隆(1904)、景碩(3189)、陽明(2609)、奇力新(2456)、國產(2504)、東和鋼鐵(2006)、愛普(6531)、南帝(2108)、超豐(2441)、彩晶(6116)。

台灣資訊科技指數成分股納入：大同，成分股無變化。

台灣發達指數成分股納入：聯合再生、永豐餘、亞太電；成分股刪除：日友、和大、神隆、葡萄王。

台灣高股息指數成分股納入：開發金(2883)、遠雄(5522)、興富發(2542)；成分股刪除：聯詠、華新科(2492)、華新(1605)。

(時報資訊)