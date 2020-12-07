前高雄市長韓國瑜日前和韓團隊到台中餐敘，前台中市長胡志強也出席，在致詞時語帶玄機表示，自己或許不會有下一步規劃，但「韓國瑜不一定」，引發外界解讀韓將參選黨主席的聯想。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新還原現場表示，韓國瑜真的沒有要參選黨主席的打算，請外界不要過多聯想，不過這也顯示韓國瑜的確還具有政治實力，胡志強所言也確實如此。

也參加這場聚會的鄭照新向港媒《中評社》表示，胡志強稱韓國瑜有下一步，只是玩笑話。據他所知，韓國瑜目前沒有參選黨主席的打算，只是單純參加聯誼活動，可惜都遭放大解讀，這顯示「其仍具有政治實力，胡志強稱韓有未來性，也確實如此」。鄭照新無奈表示，每次韓團隊一有聚會，都會被解讀為「某某起手式」，都起手到要得帕金森氏症。

鄭照新更還原這次前台中市長胡志強、前高雄市長韓國瑜、前台北市長郝龍斌3人在台中餐敘過程。鄭照新說，韓團隊單飛不解散，成員都會不定期舉辦聚會餐敘，這次是因為是由台中人、前高雄市勞工局長王秋冬邀約，才選擇到台中舉辦，剛好王秋冬先前也是胡志強台中市府團隊時期的民政局長，因有這一層關係，胡志強獲知消息，便欣然加入。而前台北市長郝龍斌則是因為與王秋冬籌組的「大未來政治聯盟」有淵源，才意外促成三位前市長同台。

胡志強、韓國瑜和郝龍斌3名藍營前市長5日在中台灣合體，由於「胡韓郝」有深厚交情，3人上台互動不只輕鬆幽默，與昔日團隊成員再聚會，大家暢談現況，互相加油打氣。胡志強致詞時表示，「我現在與和郝市長大概都不會再有下一步規劃，但是韓市長不一樣！」由於明年6、7月國民黨將舉行黨主席選舉，「胡氏幽默」似預告韓國瑜還有許多發展可能性。

(中時新聞網)