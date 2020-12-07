氣立(4555)在市場需求暢旺下，呈現淡季不淡，11月營收達1.33億元，年成長8.1％；累計前11月營收14.39億元，年成長15.79％，維持雙位數年成長走勢，後續更看好明年邦燁新廠正式投入生產後，營收規模將能更上層樓。

氣立指出，過去第4季進入需求淡季，但從訂單與出貨狀況來看，目前維持旺季高檔水準。主要在於5G帶動，電子業復甦力道強勁，而疫情對經濟活動的影響也隨著時間拉長而沖淡；除電子設備外，其他包括車輛、紡織、工具機設備等，亦開始恢復正常下單採購，氣立第4季穩定續揚。

(時報資訊)