臺企銀(2834)4日召開線上法說，總經理張志堅表示，2020年第三季營運已觸底回升，相信風雨過後將能站得更穩、發展更好。未來將以企金業務為第一隻翅膀、並打造具中小企業特色的財富管理商業模式，規畫財富管理、信託業務為第二隻翅膀，以達成獲利成長目標。

臺企銀前三季淨收益163.54億元、年減8.83％，為近3年低點。稅前淨利38.29億元、年減41.23％，稅後淨利34.62億元、年減35.99％，每股盈餘0.46元，均創近7年低點。不過，利差自1.141％提升至1.191％，逾放比0.42％、備抵呆帳覆蓋率312.31％。

不過，臺企銀第三季淨收益57.16億元，季增11.32％、年減3.02％，為近1月高點，稅前淨利13.28億元，季增38.56％、年減45.68％，稅後淨利12.04億元，季增21.96％、年減40.04％，每股盈餘（EPS）0.16元。

臺企銀會計處處長周玉娟表示，今年前三季獲利明顯衰退，主因大環境不佳及聯準會、央行降息，影響今年利息、手續費及金融商品相關收益。加上疫情衝擊衝擊產業經營，致使臺企銀增提備抵呆帳因應。

不過，周玉娟指出，雖然截至9月底總存放利差1.23％、仍低於去年同期1.35％，但利差已於6月觸底，加上積極承做企業放款，帶動整體放款平均餘額增加210億元，使9月利差回升至1.191％，已較6月1.141％回升，受疫情影響最嚴重時期已過。

受單一授信戶營運財務發生困難影響，臺企銀10月逾放比跳增至0.65％、逾放覆蓋率降至200.17％。張志堅表示，已依法進行訴追，並在11月26日轉銷信用方面呆帳17.23億元，預期11月底逾放比及備抵呆帳覆蓋率均可獲得有效改善，後續將持續積極處分擔保品。

張志堅指出，臺企銀近年來接連發生大型逾放案，致使逾放比增加，但這些案件均屬於較早期案件，近年來已陸續努力精進強化授信案徵審作業、提升授信品質及風險控管能力，力求穩健經營。

張志堅表示，受新冠肺炎疫情影響，今年各產業均遭遇嚴峻考驗，尤其是中小企業因風險承受能力較不足，當外在經濟環境變動較大時受影響尤為嚴重。此時為臺企銀協助中小企業度過難關的時刻，相信在風雨過後，將與廣大的中小企業站得更穩、發展更好。

張志堅指出，今年是充滿挑戰的一年，臺企銀將持續發揮中小企業專業銀行角色，戮力成為中小企業的強力後盾，同時以企金業務為第一隻翅膀、並打造具有中小企業特色的財富管理商業模式，規畫財富管理、信託業務為第二隻翅膀，以達成獲利成長目標。

(時報資訊)