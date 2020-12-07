小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(7日）財經重點。

【1】台股 看見護國山群 外資放假前用力買

台股護國神山台積電市值躋身全球第十大，護國山脈群海拔隨之上升，由外資近期觀點看來，台股不只倚靠台積電，千金股、晶圓代工、IC設計、面板、記憶體、被動元件族群股價全展現新高度，讓外資在耶誕假期前無法輕易放手，延續11月以來大舉回補台股高昂興致。

【2】面板雙虎Q4 估獲利倍增

年終旺季買氣旺，美國黑色星期五及中國雙十一銷售理想，加上整體供應鏈庫存健康，推升12月面板價格續漲，WitsView預估，電視面板全尺寸仍有5～7美元的漲幅，IT面板平均也上漲1美元。第四季面板價格漲幅高達20％，法人預估面板雙虎本季毛利率將拉升到15％以上，單季獲利可望倍增。

【3】低利率環境下… 全球掀起借貸狂潮

聯準會等主要國家央行擴大寬鬆貨幣政策救市，讓全球處極低利率環境裡，融資成本大減而激發借貸狂潮，讓各國企業與政府今年舉債總額創新高。

【4】台幣 升勢煞不住 今日有望直攻28.5元

新台幣7日可望直攻28.5元。匯銀主管指出，近期海外資金流入台灣如「驚濤駭浪」，要讓新台幣匯率升勢稍緩有三個條件：疲弱的美元稍微緩步、新台幣比價效應的韓元、人民幣等升勢歇止、央行安排科技龍頭廠商加快匯出龐大的設備費用；否則央行就算動用再多外匯存底，恐怕也難以力擋新台幣升勢。

【5】估達53.9萬人 美新冠死亡數明年4月前將倍增

約翰霍普金斯大學統計，美國12月初以來每天逾2,000人因新冠肺炎死亡。華盛頓大學醫學院「健康指標和評估研究所」（IHME）並且預測，美國明年4月1日前累計死亡人數將達53萬9,000人，是目前累計死亡數約兩倍。

(中時新聞網)