民進黨的萊豬進口政策勢在必行，就算國民黨豁出去使出「內臟大戰」，也沒能讓民進黨改變想法；而不僅僅是萊豬，近期駐日代表謝長廷返國又帶來「開放日本核食」議題，台灣食安問題恐再掀風暴，這讓前台北縣長周錫瑋在臉書上怒轟，謝長廷與蘇貞昌兩人根本就是拿台灣人民的健康在交換自己的政治前途！

周錫瑋昨(6)晚發文表示，蘇貞昌與謝長廷這兩位民進黨「上一代」最聰明的人，近日的表現真是讓人感覺他們「越混越回去」，蘇貞昌拼命想讓台灣人吃萊豬，卻又稱「九成肉商不會進口」，既然沒有人要進口卻還堅持開放，到底是為何堅持要脫褲子放屁呢？

而謝長廷身為「駐日代表」，卻完全不顧台灣漁民的權益，「新凌波236」漁船被日本公務船衝撞，身為台灣代表的他說話了嗎？日本政府道歉了嗎？不僅不為台灣人爭取權益，每每回台，謝長廷都在推廣日本受核汙染地區的食材，讓人不禁想問這個駐日代表，國人請你到日本是要你「駐日」還是「助日」呢？

「而很明顯的，在核食議題上蘇貞昌沒有支持謝長廷」，周錫瑋表示，蘇貞昌想打謝長廷的臉很久了，現在看來，在這個民進黨所引起的台灣食安風暴中，兩位民進黨大老正在網內互打，簡直是越混越回。周錫瑋怒批，這兩個人不要再拿台灣民眾的健康，拚自己的政治前途了！

(中時新聞網)