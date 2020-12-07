馬路如虎口，不論是駕車司機或行人都應該遵守交通規則，才能確保行的安全。不過，一名網友分享，尖峰塞車時間，一台小黃計程車直接大剌剌橫停在馬路中央，再仔細一看車身上的標語，瞬間讓人傻眼，他將眼前所見拍下並轉發至臉書，不少網友看了都直呼「超諷刺」。
一名網友昨（6）日於臉書《新·路上觀察學院》發文表示，台中文心路三段正處車流量較多，看起來十分壅塞，而當時正好在停等紅燈，一台小黃計程車就橫停在車陣中，看上去相當突兀。
原PO仔細一看，發現小黃的車身上貼著大大的標語寫著「變換車道，務必打方向燈，並注意後方來車」，提醒用路遵守交通規則，注意路況，但該運將行車卻如此，原PO也忍不住打趣說「停橫的大家才看得到標語。」
貼文曝光後，短短一天累積了逾9千人按讚朝聖，紛紛留言表示，「X北，超諷刺」、「當你幫忙打廣告卻還沒收到錢」、「最強的標體 就是自己成為標體」、「計程車負面印象+1」、「犧牲小我才能成就大事」、「貼心感動」、「整個橫停，才不會有視線死角！讚」。
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
#小黃
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