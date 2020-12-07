連接器廠—良得電(2462)持續優化產品，跨入5G 、醫療、電動車成果逐漸顯現，搭配公司進行產線自動化，可望反應在公司的毛利率及獲利上，良得電董事長特助江文裕表示，今年受外在因素影響，營收可能無法追平去年，明年5G路由器、醫療產品、充電槍/電動車/電動腳踏車、智能化等新產品出貨可望放量，佔營收比重可望12%，進而拉升整體毛利率。

良得主要產品為交流電源線、直流電源線組及電線暨電纜，由於今年NB產品受惠於居家工作及線上教學需求強勁，且智慧音箱/遊戲機價格競爭壓力大，良得策略性降低智慧音箱/遊戲機產品出貨，致使今年前3季智慧音箱/遊戲機佔比約12.5%，較去年約27%降低不少，NB佔營收比重則拉升至48.7%，家電產品佔比亦因公司降低部分效益較差產品，比重降至9%，其他產品佔比則29.7%，終端應用的調整也導致良得今年前3季AC電源線今年前3季佔營收約50.9%，DC佔比約49.1%，若以數量來看，AC電源線佔比達56.9%，DC佔比約43.1%。

為提升獲利能力，除強化智慧音箱、遊戲機產品外，良得也努力跨入新領域，目前DC正在進行的機種包括：電動腳踏車設計開發、NB廠Type C機種、醫療等；AC部分則有：日本大廠電動腳踏車168W產品，目前已進入試產、除草機500W/120W新機種已進入試產、UPS小型不斷電系統的量產及充電槍合作設計開發。

在5G及智能影音部分，江文裕表示，5G路由器方面，移動及智能家居路由器四款新案在開發；智能影音方面，AI智能音箱美、歐、英三款目前已量產出貨，後續還將增加澳、泰、印度、巴西等國；此外，在5G新案開發部分，產品應用於陸廠全新的5G CPE移動路由器是一款全自動的無線CPE產品，還能將5G信號轉為Wi-Fi，成為家庭等場景的核心入口和關鍵設備，該產品已於10月初完成試產，預計12月底正式量產。

在電動車相關產品部分，江文裕表示，針對歐系兩大車廠，我們正積極進行電動車AC外部充電線的開發，目前已開模送承認階段，2021年預計需求260K/年；至於美系電動車方面，銷售初期年需求量4萬台，2025年開始年銷售量6萬台，主要市場為美國、加拿大、歐盟、澳大利亞、中國、日本和中東，預計2021年3月上市。

除優化產品組合，良得今年也投入超過600萬人民幣進行產線自動化，其中AC包裝全自動線，預計第4季完成規劃設計，2021年第2季投入量產；DC Type-C半自動化產線(3條線)及DC Type-C全自動化產線於2020年第3季投入量產，根據良得規劃，2021年AC自動線比率將從目前40%拉高至60%，提升毛利率3%到4%，2021年DC自動線比率將從目前10%拉高至30%，提升毛利率1%。

在NB出貨放量及自動化產線效益下，良得獲利無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，今年前3季稅後盈餘為1.19億元，年成長19%，每股盈餘為0.84元，累計前10月合併營收為36.79億元，年減5.82%。

江文裕表示，今年受不少外在因素影響，營收比去年落後，不易追平去年，展望明年，居家辦公/遠距學習趨勢推升筆電需求，2020年NB出貨量預估至1.89億台(年增16%)，創8年來最高紀錄，在居家辦公趨勢下有利提升NB需求能見度至2021年第1季，預估2021年NB需求維持成長，整體需求將成長2%至1.92億台，在新產品部分，明年5G路由器、醫療產品、充電槍/電動車/電動腳踏車、智能化等新產品出貨可望放量，佔營收比重可望12%，進而拉升整體毛利率。

(時報資訊)