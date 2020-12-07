美國 11 月新增非農就業報 24.5 萬人，預期 44 萬人，隨著非農就業數據遠低於預期，市場預期將迫使國會更快速地推出新一輪紓困措施，美債殖利率攀升，上週五美股上漲，漲幅介於0.70至2.83％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE下跌0.56%，TESLA上漲0.95%，台積電 ADR上漲4.25%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

2.均線：支撐為13,600點至13,700點，壓力為14,200點至14,300點。

3.技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為175點附近，壓力為185點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11月營收、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫。

(時報資訊)