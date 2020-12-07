繼上周五，在美國可望推出額外激勵措施的憧憬下現貨市場再創歷史新高後，周日隔夜美股主要指數期貨小漲。

目前道瓊指數期貨小漲50點或0.2%，標普500指數期貨漲0.2%，那斯達克100指數期貨漲0.3%。

不畏美國非農就業數據令人失望，上周五美股主要指數創下盤中與收盤歷史新高，道瓊指數上漲逾200點，標普500與那斯達克指數分別收漲0.9%與0.7%。

美國勞動部上周五公布，11月美國新增就業24.5萬個，遠不及經濟學家預估的新增44萬個。不過，Yardeni Research首席投資策略師與總裁Ed Yardeni表示，這份就業報告「不是太差」，因為上個月勞動力市場的放緩大部分來自於政府職位，可以明確知道的是勞動力市場的復甦雖然落後整體國內生產毛額（GDP）的反彈，但兩者都持續收復3月、4月封鎖措施造成衰退時的失地。

(時報資訊)